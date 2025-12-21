Омичи массово жалуются на невыплату зарплаты

В условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью.

За неполный 2025 год в Государственную инспекцию труда в Омской области поступило более 2800 обращений, каждое второе – это жалоба на оплату труда работников, сообщила руководитель надзорного ведомства Жанна Воробьева.

– Если в 2024 году объявлено 260 предостережений по обращению граждан, то в 2025 году на 23 % больше и уже 380 таких надзорных действий, – прокомментировала ситуацию Воробьева.

Тенденция увеличения жалоб на оплату труда характерна для всей страны, отметили в Роструде. По сравнению с прошлым годом количество обращений, отправленных только через электронный портал ведомства, увеличилось в 1,6 раза.

– Если раньше чаще жаловались на увольнения, то теперь почти 40 % сообщений касается именно окладов. Рост запросов в инспекцию связан с тем, что долги по зарплатам за год утроились и к октябрю превысили 2 млрд рублей. Кроме того, в условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью и активнее отстаивать свои права в надзорных органах, – подчеркнули в федеральном ведомстве.

Самые распространенные случаи нарушения трудовых прав россиян: отправка в простой, невыплата премий, задержки с выплатой зарплаты, отсутствие индексации зарплат.