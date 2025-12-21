Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Эксперты назвали оптимальное количество вина на новогоднем столе

На непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше, лучше взять немного побольше.

В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья. Правило простое: одна бутылка объемом 0,75 литра для одного гостя на весь вечер, а также «резерв» 20 % от общего количества – на непредвиденные обстоятельства.

– Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20 % – на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше, – говорится в сообщении Роскачества.

Аперитив занимает 15–25 % от общего объема алкоголя на столе, остальные 75–85 % стоит разделить пополам между белым и красным вином.

·Общество

Эксперты назвали оптимальное количество вина на новогоднем столе

На непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше, лучше взять немного побольше.

В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья. Правило простое: одна бутылка объемом 0,75 литра для одного гостя на весь вечер, а также «резерв» 20 % от общего количества – на непредвиденные обстоятельства.

– Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20 % – на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше, – говорится в сообщении Роскачества.

Аперитив занимает 15–25 % от общего объема алкоголя на столе, остальные 75–85 % стоит разделить пополам между белым и красным вином.