Омский бизнесмен превратил в мерч самую известную песню Гализдры

Теперь реклама «Тач Салон» звучит в музыкальной открытке.

Владелец сети кофеен своей фамилии Виктор Скуратов реализовал креативную затею к новогодним праздникам. Его сотрудники превратили одну из самых известных композиций Алексея Гализдры, рекламу «Тач Салона», в мерч.

Теперь посетители заведений могут приобрести музыкальную открытку с рисунками Ильи Це. На обложке изображена комната в новогоднем антураже, а внутри – Шар Бухгольца, стилизованный под елочную игрушку. Фоном звучит та самая песня Гализдры.

Стоит такой артефакт 750 рублей. Покупателям гарантируют бесценные воспоминания.

Алексей Гализдра – известный омский музыкант, автор в том числе гимна Сибирского международного марафона. Но в народе больше популярны реклама «Тач Салона» и его матерные частушки.

