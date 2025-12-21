Омск-Информ
·Происшествия

В Омске в массовом ДТП на путепроводе пострадал мальчик

Водитель отечественного авто протаранил две иномарки.

Сегодня, в 11:50 стало известно о ДТП с пострадавшим в Омске. Прибывшие полицейские выяснили, что на путепроводе по улицам улице Демьяна Бедного т 15-й Рабочей 63-летний горожанин на «Волге» не справился с управлением и протаранил «хендай» под управлением 41-летнего мужчины и «тойоту» под управлением 37-летней женщины.

В результате медицинская помощь понадобилась 5-летнему пассажиру «тойоты». Проводится проверка.

