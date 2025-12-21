Главврачом, попавшим в ДТП под Омском, оказался Максим Стуканов – он в реанимации

Руководитель омского Центра крови был за рулем УАЗа. Его мама тоже в больнице.

Фото: vk.com/domjour55 Водителем УАЗа, попавшим в ДТП вчера утром, 20 декабря, на федеральной трассе «Иртыш» в Москаленском районе, оказался бывший главврач станции скорой помощи, ныне руководитель омского Центра крови Максим Стуканов. Об этом «Омск-информу» рассказали хорошо информированные источники.

Согласно официальным данным, УАЗ врезался в «Ладу Гранту». Водитель последней скончался на месте. 14-летний пассажир «Лады», а также водитель и 88-летний пассажир УАЗа оказались в больнице.

Как пояснил редакции сам Максим Стуканов, вчера с ним вместе была его мать. Оба они в больнице.

– К сожалению, не могу много говорить, я в реанимации. Вчера мне провели операцию. Плохо мне, – сказал Стуканов в разговоре с корреспондентом «Омск-информа».

О состоянии матери главврача Центра крови не известно.

Максим Стуканов больше известен в Омске как главврач станции скорой помощи. В этой должности специалист проработал с февраля 2011 года до 11 января 2022 года. С мая 2022 года возглавляет Центр крови.