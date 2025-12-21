Водитель ЦРБ погиб в жестком ДТП на омской трассе

Вторым участником аварии оказался главврач омского медучреждения.

Вчера, 20 декабря, в 10:45, в Омске произошло еще одно ДТП с летальным исходом. На этот раз - в Москаленском районе, на трассе Омск-Новосибирск.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель «УАЗ Патриот», пытаясь обогнать транспорт впереди, выехал на встречку, где столкнулся лоб-в-лоб с «Ладой Грантой» с надписью «Служба здоровья» под управлением 63-летнего мужчины.

В итоге водитель «Лады Гранты» погиб на месте. Его машина превратилась в груду металла.

Водитель «УАЗа», его пассажир, 88-летняя женщина, а также 14-летний пассажир «Лады» доставлены в больницу. Проводится проверка.

По данным «СуперОмска», за рулем обеих машин по стечению обстоятельств оказались работники системы омского здравоохранения. Так, погибший водитель «Лады» - водитель ЦРБ Омского района, который вез своего внука. Второй участник ДТП, водитель «УАЗа» - главврач одного из омских учреждений.

Напомним, что вчера произошло еще одно резонансное ДТП. В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень – Омск в Любинском районе погибли 6 человек, еще 8 получили травмы различной степени тяжести, в их числе двое детей.