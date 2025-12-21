Омск-Информ
·Общество

В Омской области снова резко изменится погода

Повышение температуры воздуха будет сопровождаться мощными осадками.

В понедельник, 22 декабря, в Омской области вновь ожидается ухудшение погодных условий, сообщает региональный минтранс. Синоптики прогнозируют снег и сильный ветер порывами 15–20 м/с, ночью по северным районам области сильный снег с ухудшением видимости, метель.

– На дорогах снежные заносы, снежный накат. Температура воздуха ночью –24…–29°, местами –18…–23°, к утру повышение температуры воздуха. 23 декабря дальнейшее повышение температуры воздуха, – говорится в сообщении минтранса.

Сегодня, 21 декабря, в регионе установился «однодневный мороз»: за минувшую ночь температура воздуха резко снизилась до –30 градусов.

