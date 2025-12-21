Омск-Информ
·Общество

Банки стали запрашивать родственную связь при переводе денег

Речь идет о крупных переводах между физическими лицами.

В связи с продолжающимися атаками мошенников российские банки начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, сообщают РИА Новости. Это требование стало применяться при перечислении большой суммы денег.

Такие операции блокируются кредитным учреждением, после чего с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, выясняя в том числе полные данные человека, которому предполагается осуществить перевод, и его родственная связь с клиентом. Также отправителя спрашивают, на что планируется потратить деньги.

