Мэр Томска Махиня «скосплеил» у Омска теплые остановки

Бывший вице-мэр Омска намерен сделать бизнес окупаемым.

прокуратура

В Томске могут появиться теплые остановки, как в Омске. Об этом заявил мэр Томска, бывший заместитель мэра Омска Дмитрий Махиня. По его словам, главное, чтобы проект окупался за счет сдачи павильонов в аренду.

администрация Томска

– Я еще в первый год (работы мэром) вел переговоры с ребятами (из Омска)… Идея неплохая, ее можно хотя бы попытаться запустить. Вопрос к бизнесу: а готов ли он? – цитирует Махиню РИА Томск. – Мы изучаем возможность размещения теплых остановок в Томске.

Глава Томска подчеркнул, что участвовал в реализации проекта, когда работал вице-мэром Омска. Махиня собирается провести встречу с бизнесом, чтобы вместе просчитать рентабельность проекта.

– Знаю, что в Омске этот проект нерентабелен. Высокая арендная плата привела к сворачиванию бизнеса… Идея была изначально неплохая: бизнес за свой счет ставит объект, половинка сдается под магазин – за счет этого обслуживается вторая. Но себестоимость оказалась настолько высокой, что большинство малого бизнеса не потянуло. И уже сейчас существенное количество объектов свернулось, – добавил Махиня.

По сути, глава Томска косплеит проект теплых остановок. В Омске ТОКи начали появляться с 2019 года. Компания «Капитал-Строй», учрежденная омскими предпринимателями Виталием Ольшанским и Вячеславом Васильевым, выиграла конкурс. И за 26 млн рублей установила на 90 остановках 174 торговых объекта. А в 2023 году ТОКи начали сносить, потому что не смогли найти арендаторов. Вместо них соорудили обычные остановочные навесы. Однако несколько остановок все же осталось, по большей части в центре города. Здесь можно зарядить телефон, погреться и узнать о прибытии транспорта.