Омичей предупредили о сильных морозах

Горожан призвали ограничить поездки.

vk.com/55gibdd

Сегодня, 21 декабря, в Омской области ночью температура воздуха опустилась до –30… –35 градусов, в отдельных районах наблюдалось понижение до –41 градуса. Днем морозы не станут слабее: ожидается –25…–30 градусов. Возможны усиление ветра и гололед.

В связи сильным похолоданием в Госавтоинспекции призвали автолюбителей воздержаться от дальних поездок.

– В условиях понижения температуры все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, – указано в сообщении. – На загородных автодорогах инспекторы ДПС будут регулярно проводить мониторинг дорожной обстановки на наличие брошенного транспорта. В случае необходимости будут оказывать помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию.

Если поездка неизбежна, то, отправляясь в путь, необходимо проверить исправность машины, зарядить мобильный телефон, взять с собой теплые вещи на всех пассажиров и теплое питье.

В случае непредвиденных обстоятельств нужно сообщить об этом в полицию по телефону 02 или по телефонам экстренных служб. Также можно передать информацию экипажам ДПС, если вы стали свидетелем того, что кто-то на дороге нуждается в помощи.