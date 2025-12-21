Омск-Информ
Спорт

Бывший нападающий «Авангарда» Спунер ушел из «Шанхайских Драконов»

По инсайдерской информации, у форварда не сложились отношения с главным тренером Жераром Галланом.

Бывший нападающий омского «Авангарда», 33-летний канадский легионер Райан Спунер расторг контракт по соглашению сторон с «Шанхайскими Драконами». Об этом сообщает пресс-службы клуба КХЛ.

Форвард провел за «драконов» 31 матч, в которых набрал 20 (5+15) очков. В своей последней игре против тольяттинской «Лады» игрок сделал результативную передачу. По данным спортивного журналиста Михаила Зислиса, у Спунера давно не сложились отношения с главным тренером китайской команды Жераром Галланом. Уход канадского легионера был лишь делом времени.

В составе «Авангарда» Райан Спунер провел два предыдущих сезона, в которых забросил 34 шайбы и сделал 75 результативных передач.

