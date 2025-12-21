Омск-Информ
·Происшествия

В Омске в ДТП с иномаркой пострадал школьник

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Вчера в 21:10 стало известно о ДТП с пострадавшим школьником в Омске.

Предварительно установлено, что 31-летняя женщина за рулем «хонды» на Левобережье не уступила дорогу «ВАЗ 2107» под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате 9-летнему пассажиру «Хонды» понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства аварии.

