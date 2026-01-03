Хитрый план: названы самые выгодные периоды для отпуска в 2026 году

Омичам назвали самые прибыльные месяцы для отдыха.

Фото создано при помощи ИИ

Самыми экономически привлекательными месяцами для отпуска в 2026 году станут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказали эксперты «Авито Работы». Эти месяцы отличаются максимальным количеством рабочих дней, поэтому выплата отпускных и зарплата окажутся наиболее высокими.

– Если сотрудник получает 100 тысяч рублей в месяц, его средний дневной заработок составит 3412,97 рубля. Именно эту сумму он получит за один день отпуска, а заработная плата будет считаться отдельно исходя из общего количества фактически отработанных рабочих дней в месяце, – пояснили эксперты.

Напротив, наименее выгодным временем для ухода в отпуск окажутся январь, февраль и май. Именно на эти месяцы приходится много праздников, которые не входят в оплачиваемый отпуск. Еще одна причина кроется в малом количестве рабочих дней. Из-за этого, как объяснили специалисты, стоимость рабочего дня оказывается выше, а сами отпускные – ниже.

Самый хитрый способ увеличить продолжительность отдыха – взять отпуск с 25 по 30 декабря. Такой подход позволит отдыхать 17 дней – с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, затратив всего 6 дней отпуска.

Эксперты привели пример расчета отпускных и зарплаты для сотрудника с окладом 100 тыс. рублей.

– Число рабочих дней в декабре 2026 года – 22. Стоимость одного рабочего дня в декабре: 100 000 / 22 = 4545,45 руб. Средний дневной заработок для отпускных: 100 000 × 12 / (29,3 × 12) = 3412,97 руб. Отпускные за 6 дней (25–30 декабря): 3412,97 × 6 = 20 477,82 руб. Зарплата за фактически отработанные 18 дней декабря: 4545,45 × 18 = 81 818,18 руб. Итого доход за месяц: 20 477,82 + 81 818,18 = 102 296 руб. То есть сотрудник получает выплату, превышающую месячный оклад на 2296 руб., и при этом тратит лишь 6 отпускных дней, чтобы непрерывно отдыхать 17 дней, – посчитали в «Авито».

Еще одним эффективным решением эксперты назвали оформление отпуска с 4 по 8 мая. Тогда сотрудник получит 11 дней непрерывного отдыха – с 1 по 11 мая. Правда, зарплата в этот период будет меньше.

– Чтобы не потерять в доходе, можно взять отпуск с 25 апреля по 10 мая, однако в этом случае придется потратить уже 14 дней отпуска – 1 и 9 мая не берутся в расчет отпускных, поскольку это праздничные дни, – отметили специалисты.

Для выбора оптимального времени отпуска в 2026 году эксперты рекомендуют заранее ознакомиться с официальным производственным календарем и проанализировать соотношение рабочих и праздничных дней.

Тем, кто рассчитывает на наибольшие выплаты, стоит избегать месяцев с малым количеством рабочих дней и частыми праздниками, а тем, кто хочет «продлить» отдых, наоборот, следует воспользоваться длинными праздничными периодами.