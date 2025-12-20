Ремонт водопровода оставит часть Омска без холодной воды

Плановые работы затронут дома, учреждения и социальные объекты.

t.me/gigachat_bot

В среду, 24 декабря, в Омске пройдут плановые работы на сетях водоснабжения. Специалисты водоканала будут устранять повреждения на нескольких участках, из-за чего в течение дня временно отключат холодную воду.

С 11:00 до 23:00 работы пройдут в поселке Степном. Без воды останутся три административных здания, восемь многоквартирных домов и два социальных объекта. Ограничения затронут дома на улице 40 лет Ракетных Войск (1–9, 17а, 19, 22), СНТ имени Левина, «Степные зори» и «Керамик-3». Также без воды останутся ВРК на улице Смоленской, 5, и воинская часть № 489.

С 10:00 до 19:00 отключение ожидается на улице 1-й Казахстанской, 1а. В это время холодной воды не будет в десяти административных зданиях и одном социальном объекте на улицах 1-я и 2-я Казахстанская и Мельничная.

Самые длительные ограничения пройдут в районе улицы Красной Звезды. С полуночи до 23:50 специалисты будут проводить ремонт у дома № 42. Без воды останется частный сектор на улицах 2-й Красной Звезды, 6-я Комсомольская, 6-я Чередовая, в 3-м Крымском переулке, а также участок улицы Красной Звезды от Ломоносовской до Ростовской и часть домов на улице 18-й Военный Городок.

Жителям перечисленных районов рекомендуется заранее запастись питьевой водой.

Помимо плановых отключений, в пиковые часы возможен спад давления в центральной части города, Амурском поселке, на Северных улицах и Московке. Советский и Кировский округа в перечень не включены.