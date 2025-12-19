Путин рассказал, какой Россия будет через 200 лет

Глава государства рассчитывает, что страна будет высокообразованной.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, какой будет страна через 200 лет. Он признался, что трудно делать подобные прогнозы, но рассчитывает, что Россия будет высокообразованным государством.

– Что будет через сотни лет, можно только представить. Рассчитываю, что страна будет высокообразованная и на базе этого образования будет высокотехнологичной, с помощью этих технологий решать все задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики, жить в условиях благополучия и на базе консенсуса со всеми в мире, – сказал президент в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Он также отметил, что родина для него начинается с родителей.