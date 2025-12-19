Омск-Информ
·Политика

Путин рассказал, какой Россия будет через 200 лет

Глава государства рассчитывает, что страна будет высокообразованной.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, какой будет страна через 200 лет. Он признался, что трудно делать подобные прогнозы, но рассчитывает, что Россия будет высокообразованным государством.

– Что будет через сотни лет, можно только представить. Рассчитываю, что страна будет высокообразованная и на базе этого образования будет высокотехнологичной, с помощью этих технологий решать все задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики, жить в условиях благополучия и на базе консенсуса со всеми в мире, – сказал президент в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Он также отметил, что родина для него начинается с родителей.

