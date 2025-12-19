Омск-Информ
·Политика

Путин работает допоздна, «нарушая» Трудовой кодекс

Как отметил глава государства, он завершает работу все позднее и позднее.

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» главу государства спросили, во сколько он ложится спать. Президент ответил, что заканчивает работу все позднее и позднее.

– Сейчас позднее и позднее, не буду говорить, это нарушение трудового законодательства, – сказал Путин.

Он призвал россиян соблюдать режим и рано ложиться спать, чтобы быть в хорошей форме.

