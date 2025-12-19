Застройщиков будут штрафовать за срыв сдачи жилья

Как подчеркнул президент, «историю с мораторием на штрафы надо заканчивать».

omskinform.ru

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» глава государства обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков, которые вовремя не сдают жилье, тем самым нарушая условия договоров с его покупателями.

Мораторий действует до конца 2025 года. Путин считает, что с ним пора заканчивать.

– Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать, – сказал президент.

Он подчеркнул, что если застройщик не завершил строительство каких-то объектов, то начинать строить новые нельзя.