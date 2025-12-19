Путин предложил продлить пребывание детей в детсадах

Глава государства осознает, что такая мера потребует дополнительных средств и педагогов.

GigaChat

Президент России Владимир Путин внес предложение по увеличению пребывания детей в яслях и детсадах. Такую идею глава страны высказал сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодного общения в прямом эфире с журналистами и жителями страны.

– Надо бы увеличить время пребывания, которое ребенок проводит в детсаду или в яслях. Не до 18 часов, а дольше, – сказал Путин. – Но это потребует, в свою очередь, увеличение количества воспитателей. Значит, их нужно набрать и дать дополнительные ставки в эти учреждения.

Также глава государства, рассуждая о демографической политике, заявил, что России нужно добиться рождаемости хотя бы в два ребенка на женщину. При этом семья не должна чувствовать снижения доходов.