·Общество

Омичам разрешили запускать салюты у «G-Drive Арены»

В городе определили 4 места, где разрешается использовать фейерверки.

ГУ МЧС России по Омской области обнародовало список мест на территории Омска, где разрешено использовать пиротехнические изделия. Запускать фейерверки можно всего в четырех локациях.

Среди них территория у спорткомплекса «G‑Drive Арена» на Левом берегу, площадь у памятника труженикам тыла в Октябрьском округе, площадь Праздников в Амурском поселке, а также площадка у Дворца культура в микрорайоне Крутая Горка.

Омичей, запускающих салюты, призвали неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и инструкции производителя пиротехники.

