Хоценко вручил награды омским ветеранам студотрядов

Торжественная церемония прошла в Москве в рамках празднования 30-летия Омского землячества.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил медали ветеранам движения студенческих отрядов. Награждение состоялось 17 декабря в Московском доме национальностей. Медали, приуроченные к 60-летию движения студенческих отрядов Омской области, получили 17 ветеранов Российских студенческих отрядов. Виталий Хоценко отметил, что омские студотряды всегда демонстрировали высокий уровень организации и сплоченности – как в советский период, так и в современной истории.

– Основу Омского землячества в Москве 30 лет назад заложил легендарный руководитель региона Сергей Иосифович Манякин, всем сердцем любивший Омскую область, – подчеркнул Виталий Хоценко. – Дело Сергея Иосифовича в свое время продолжил Сергей Николаевич Бабурин. Сейчас с честью несет флаг Омского землячества Михаил Валерьевич Тимошенко. Их труд объединяет людей, которые любят свою малую родину. Благодарю омичей за неравнодушие, сохранение исторического и культурного наследия региона, а также поддержку Родины. Наша сила в единстве!

В ходе встречи ветеран движения РСО Людмила Ягодинская вручила губернатору книгу об истории комсомольской организации Омского государственного медицинского университета. Издание охватывает период с момента создания организации до 1990-х годов и содержит материалы о развитии стройотрядовского движения.

Фото: Омский областной студенческий отряд

– Именно ветераны студенческих отрядов передают молодежи не только опыт и традиции, но и ценности, на которых строилось и продолжает строиться наше движение, – отметил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – Благодаря их работе сохраняется история: создаются книги, которые становятся основой для статей и научных исследований, восстанавливаются забытые страницы и формируется уважение к прошлому. Для нас, студенческих отрядов Омской области, вклад ветеранов – это фундамент устойчивого развития и осознанного будущего движения.

Ветеранские сообщества продолжают активно участвовать в жизни движения: делятся опытом с молодежью, помогают сохранять и систематизировать историю студенческих отрядов, участвуют в создании книг и исследовательских материалов.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим трудовым движением молодежи в стране. С 1959 года через школу студотрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в движении приняли участие свыше 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, получив первый трудовой опыт и внеся вклад в развитие страны.