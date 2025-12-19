Омск-Информ
·Политика

Путин рассказал, как ездит за рулем инкогнито

Президент России заявил, что такие вояжи по разным районам Москвы для него полезны.

Сегодня, 19 декабря, в эфире «Итогов года в Владимиром Путиным» президент ответил на вопрос 13-летнего корреспондента «Детской редакции» Максима Захарова. Подросток спросил, как глава государства собирает информацию, когда ездит на машине по Москве инкогнито.

Президент заявил, что такое бывает нечасто.

– Я не совсем так сказал, что езжу сам по Москве и инкогнито. Такое бывает, но очень редко. Иногда езжу без сотрудников ДПС, – пояснил Путин. – Это не бесполезные поездки. Интересно посмотреть из окна разные районы Москвы.

Таким образом глава государства узнает непарадные стороны жизни.

