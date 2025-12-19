Центробанк снизил ключевую ставку: что это означает

Регулятор настраивает на продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 19 декабря, совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 16,5 до 16 % годовых. Регулятор объяснил это снижением показателя роста цен в ноябре.

– Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, – отметили в ЦБ РФ.

В дальнейшем Банк России намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая позволит вернуться к целевым показателям инфляции.

– Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, – пояснили в Банке России.

В 2026 году инфляция снизится до 4–5 %, прогнозируют эксперты Центробанка. Устойчивая инфляция на уровне 4 % будет достигнута во втором полугодии.

Добавим, что следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 февраля 2026 года.