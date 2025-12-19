Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Путин дал совет, как поступать с дистанционными мошенниками

Ущерб от этих преступлений снижается, но злоумышленники становятся хитрее.

Президент Владимир Путин дал россиянам совет, как защитить себя от дистанционных мошенников. Как отметил глава государства, если собеседник начинает говорить о деньгах, нужно просто положить трубку.

– Как только начинают говорить о деньгах или о каком-то другом имуществе, сразу кладите трубку, – посоветовал Путин.

В этом году количество дистанционных мошенничеств снизилось на 7 %, ущерб от действий злоумышленников – на треть, но они и дальше будут совершенствовать свои навыки, так что россиянам нужно быть начеку, добавил президент.

·Политика

Путин дал совет, как поступать с дистанционными мошенниками

Ущерб от этих преступлений снижается, но злоумышленники становятся хитрее.

Президент Владимир Путин дал россиянам совет, как защитить себя от дистанционных мошенников. Как отметил глава государства, если собеседник начинает говорить о деньгах, нужно просто положить трубку.

– Как только начинают говорить о деньгах или о каком-то другом имуществе, сразу кладите трубку, – посоветовал Путин.

В этом году количество дистанционных мошенничеств снизилось на 7 %, ущерб от действий злоумышленников – на треть, но они и дальше будут совершенствовать свои навыки, так что россиянам нужно быть начеку, добавил президент.