В Омске прошел V региональный слет агроклассников «АгроСТАРТ»

В мероприятии, организованном ОмГАУ, приняли участие более 100 школьников из Омской и Новосибирской областей.

В декабре Омский ГАУ провел V региональный слет агроклассников «АгроСТАРТ». Это мероприятие – часть системной работы по популяризации аграрного образования и современных профессий в сфере АПК. Сегодня сельское хозяйство все активнее опирается на цифровые технологии и инновационные решения, а агроклассы помогают школьникам познакомиться с отраслью еще на этапе обучения в школе. В Омском ГАУ открыты 63 агрокласса, которые формируют устойчивый интерес к аграрным специальностям.

Цель слета – познакомить школьников с профессиями аграрного профиля, дать возможность проявить себя, определиться с будущей профессиональной траекторией и выстроить командное взаимодействие.

Торжественное открытие слета провела ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова. Участников и гостей также приветствовали Николай Дрофа, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, и Светлана Панкратова, представитель министерства образования региона. В рамках слета прошел круглый стол по развитию агротехнологического образования, где обсуждались вопросы подготовки кадров для АПК.

Фото: пресс-служба ОмГАУ

В мероприятии приняла участие 21 команда из районов Омской области и Новосибирской области – всего 105 школьников. Программа включала командные и индивидуальные испытания по агротехнологиям, животноводству, цифровой экономике, маркетингу, ландшафтному проектированию и робототехнике в АПК.

Ребята соревновались в конкурсах визиток, профессиональных навыков и решении проектных задач для агропромышленного комплекса. По итогам испытаний были определены победители и призеры в индивидуальных и командных направлениях.

Итоги слета подвела Светлана Комарова, проректор Омского ГАУ по образовательной деятельности. Лучшие участники получили дипломы и памятные подарки.

V региональный слет «АгроСТАРТ» подтвердил статус значимой образовательной площадки, где школьники не только знакомятся с аграрными профессиями, но и находят единомышленников, получают практический опыт и мотивацию для дальнейшего профессионального выбора.