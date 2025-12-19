Путин подвел главные экономические итоги года

Инфляция составит менее 7 %, за вычетом ее реальные зарплаты вырастут на 4,5 %.

По итогам 2025 года инфляция в России составит менее 7 %, реальные зарплаты, за вычетом ее, увеличатся на 4,5 %, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

Как отметил глава государства, за последние три года общий рост ВВП в России составил 9,7 %, что в три раза превышает европейские показатели. Принимаемые властями решения привели к росту реальных зарплат в стране – за вычетом инфляции они повысятся на 4,5 % по итогам текущего года. Уровень безработицы составляет 2,2 %, что является историческим минимумом.

Дефицит федерального бюджета в 2026 году составит не более 1,6 %, а госдолг России остается одним из самых низких среди развитых экономик.