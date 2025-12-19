Хоценко оценил готовность медицинских и культурных объектов в Эбаргуле и Слободчиках

В рамках рабочей поездки по Усть-Ишимскому району губернатор Омской области посетил социальные объекты, возведенные с учетом рисков подтопления.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко продолжает рабочую поездку по северным районам региона. В программе – посещение объектов культуры, образования и здравоохранения, а также оценка реализации национальных проектов и региональных программ. Ранее глава региона побывал в Тарском, Знаменском и Тевризском районах.

В самом северном муниципалитете области – Усть-Ишимском районе – Виталий Хоценко осмотрел готовность к приему пациентов новых фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Эбаргуль и селе Слободчики. Медицинские объекты возведены взамен ФАПов, пострадавших в результате паводка.

В Эбаргуле и Слободчиках уже готовы к работе два новых фельдшерско-акушерских пункта. Еще один ФАП в селе Большая Тебендя планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря 2025 года. Медицинскую помощь в новых учреждениях будут получать около 300 жителей района, включая детей.

Фото: Сергей Мельников

Строительство объектов велось за счет средств федерального бюджета. При проектировании были учтены риски подтоплений – ФАПы размещены на возвышенных участках. Губернатор убедился, что здания оснащены автономными системами отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также оборудованы пандусами для маломобильных пациентов. В новых ФАПах предусмотрены кабинеты приема взрослых и детей, смотровые, прививочные и процедурные помещения.

В селе Слободчики Виталий Хоценко также осмотрел новый модульный дом культуры. Объект был возведен в сжатые сроки и уже полностью оснащен мебелью и техникой. Дом культуры построен при поддержке Правительства Российской Федерации, оснащен современным сценическим и звуковым оборудованием, зрительным залом и помещениями для кружковой работы.

Глава региона отметил, что Усть-Ишимский район стал первой пилотной территорией в Омской области для размещения модульных зданий клубной системы. Средства на их строительство были выделены из федерального бюджета по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина. Особенностью новых сооружений стала установка на свайно-винтовом основании с учетом возможных подтоплений, что позволит сохранить объекты при повторении паводков.