В ОмГУ разрабатывают цифровой сервис для снижения оттока молодежи из региона

Проект получил поддержку Российского научного фонда и министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.

Разработка направлена на решение одной из актуальных для Омской области проблем – оттока молодежи, прежде всего представителей цифрового поколения. Одной из причин этого явления ученые называют сложности, связанные с управлением карьерой и трудоустройством.

– Представляется, что предпринимаемые в настоящее время усилия региональной власти, предприятий и университетов требуют подкрепления новыми цифровыми инструментами. Поэтому целью нашего проекта стало создание цифрового сервиса профессиональных и надпрофессиональных компетенций выпускников вузов в управлении персоналом промышленных предприятий, – поясняет Светлана Апенько, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Разработка сервиса ориентирована на комплексное решение социально-экономических задач региона. В числе ключевых эффектов – сокращение оттока трудоспособной молодежи за счет снижения транзакционных издержек при поиске работы, повышение эффективности деятельности центров карьеры вузов и кадровых служб предприятий, а также создание понятного и доступного для молодежи цифрового инструмента «раннего» поиска вакансий с возможностью корректировки индивидуальной образовательной траектории.

Целевой аудиторией цифрового сервиса являются студенты разных курсов и выпускники вузов, разработчики образовательных программ и преподаватели, сотрудники центров карьеры и трудоустройства, предприятия-партнеры вузов, а также представители региональной власти, вовлеченные в процессы трудоустройства и управления карьерой молодежи.

В рамках исследования выполнен комплекс взаимосвязанных работ. Разработана методология оценки профессиональных и надпрофессиональных компетенций и анализа практик их формирования с учетом последующего внедрения цифрового сервиса. Проведено трехэтапное эмпирическое исследование с участием студентов, преподавателей и работодателей.

На первом этапе анкетирование прошли 215 студентов четырех омских вузов, 44 преподавателя и 41 работодатель. Были собраны данные о понимании структуры компетенций, организации практики и трудоустройства, а также о влиянии взаимодействия вузов и работодателей на трудовую мобильность и карьерные стратегии молодежи. На втором и третьем этапах уточнялись ожидания к функционалу сервиса и потребности его потенциальных пользователей. В опросах приняли участие предприятия, разработчики образовательных программ и руководители центров карьеры вузов.

За время реализации проекта разработаны алгоритмы функционирования цифрового сервиса, проведена концептуализация модели принятия решений и сформирована структура баз знаний. Создан прототип экспертной системы поддержки принятия решений, который прошел государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ.

Также разработана математическая модель оценки сформированности компетенций, позволяющая выявлять дефицитные навыки у конкретных участников оценивания и на этой основе корректировать индивидуальные образовательные траектории. Модель легла в основу программной реализации цифрового сервиса.

Прототип сервиса прошел апробацию в вузах и на предприятиях-партнерах с привлечением разработчиков образовательных программ и работодателей. По итогам проекта опубликовано 29 научных работ и представлено 8 научных докладов.

В настоящее время продолжается апробация цифрового сервиса с участием предприятий-партнеров. В феврале 2026 года планируется проведение регионального круглого стола, посвященного его презентации, с участием представителей органов власти, общественных организаций, работодателей и вузовского сообщества.