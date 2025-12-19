Хоценко проверил капремонт школы и восстановление социнфраструктуры на севере Омской области

В Усть-Ишимском районе на финальную стадию выходят капремонт школы, установка блочно-модульной котельной и строительство нового сельского клуба.

Фото: Сергей Мельников

В селе Ашеваны Виталий Хоценко ознакомился с ходом капитального ремонта здания общеобразовательной школы. Работы стартовали в октябре текущего года. Образовательное учреждение площадью 1219 квадратных метров рассчитано почти на 200 учеников.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж подвесных потолков, систем отопления и установку оконных блоков. Впереди – укладка напольных покрытий и внутренняя отделка помещений. Работы выполняются в соответствии с графиком. На завершающем этапе планируется привлечение дополнительных средств для благоустройства прилегающей территории.

Параллельно ведется оснащение школы новым оборудованием – для компьютерных классов, библиотеки и медицинского кабинета. Также предусмотрено развитие дополнительного образования и расширение перечня внеклассных занятий для школьников.

Фото: Сергей Мельников

Отдельное внимание в ходе поездки было уделено установке блочно-модульной котельной. После паводка 2024 года в Усть-Ишимском районе были повреждены пять котельных, включая объект в Ашеванах. Для обеспечения стабильного теплоснабжения принято решение о размещении модульных котельных в пострадавших населенных пунктах.

На эти цели Правительством Российской Федерации из резервного фонда выделено 154 млн рублей. В Ашеванах монтаж модуля уже завершен, сейчас выполняются работы по установке ограждения и подключению к инженерным сетям. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

Кроме того, в селе завершается строительство нового Дома культуры, который возводится взамен здания, пострадавшего во время паводка. Приобретено современное оборудование, объект выходит на финальную стадию готовности. После открытия жители смогут пользоваться услугами культурно-досугового учреждения в комфортных и современных условиях.