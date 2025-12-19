Омск-Информ
·Происшествия

На омской «трассе смерти» водитель легковушки врезался в грузовик и погиб

Мужчина выехал на встречку.

Сегодня, 19 декабря, в 07:20 часов стало известно об аварии со смертельным исходом на трассе в Тюкалинском районе Омской области.

Сотрудники полиции предварительно установили, что на трассе Тюмень – Омск, в народе именуемой «трассой смерти», 41-летний водитель на «хендае» выехал на встречку и врезался в грузовик с полуприцепом «Шакман» под управлением 49-летнего мужчины.

Водитель легковушки погиб на месте. Проводится проверка.

