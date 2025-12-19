Омские журналисты готовятся задать вопросы Путину

Представители прессы готовы спросить про строительство аэропорта.

Фото: t.me/OO200let

Сегодня в 15 часов по омскому времени начнется прямой эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Это гибридный формат пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Глава государства в Гостином дворе ответит на вопросы СМИ и жителей страны, а также подведет итоги уходящего года.

Журналисты от Омской области готовятся задать свои вопросы главе государства. В Москве сейчас находятся представители «областной» прессы. Это, в частности, представители 12 канала – журналист Анна Кокорина и оператор Сергей Пайхалов, корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева, представители районных газет «К Новым рубежам» Саргатского района Ольга Шипицына и «Вперед» Елена Гаврилова. В этом году на встречу с главой государства не аккредитовалось ни одного электронного омского СМИ.

Судя по всему, задать вопрос президенту готовится Елена Беляева. Судя по ее табличке «Спасибо за аэропорт», журналист планирует расспросить про Федоровку. В 2023 году корреспондент задавала вопрос Владимиру Путину о возможности расширения автодороги от Тюмени до Новосибирска, проходящей через Омскую область. А также о вероятности строительства нового аэропорта.