Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Под Омском сдают в аренду участок месторождения

Коммерческой структуре дали возможность пользоваться недрами в течение 21 года.

Министерство природных ресурсов Омской области объявило аукцион на право пользования участком Андреевского месторождения, недрами местного значения в Омском районе возле села Андреевка. Начальная цена лота составляет 7,8 млн рублей.

За эти деньги арендатор сможет 21 год пользоваться недрами для разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья). Заявки можно подать до 29 декабря.

·Экономика/Бизнес

Под Омском сдают в аренду участок месторождения

Коммерческой структуре дали возможность пользоваться недрами в течение 21 года.

Министерство природных ресурсов Омской области объявило аукцион на право пользования участком Андреевского месторождения, недрами местного значения в Омском районе возле села Андреевка. Начальная цена лота составляет 7,8 млн рублей.

За эти деньги арендатор сможет 21 год пользоваться недрами для разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья). Заявки можно подать до 29 декабря.