·Происшествия

В Омске человек сгорел заживо в полыхающем доме

Причина смерти устанавливается.

Сегодня, 19 декабря, стало известно, что вчера, в 12:23 поступило сообщение о пожаре в частном доме на Левобережье Омска. Здание полыхало на площади 80 «квадратов».

На месте работали 8 спасателей на двух единицах техники. Открытое горение ликвидировали оперативно. А вот хозяина дома спасти не удалось – его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Причина смерти устанавливается.

