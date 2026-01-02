«Коняшка-глиняшка», Папа Ноэль, зимний кинотеатр: чем заняться на каникулах в Омске

Самые интересные мероприятия Омска в 2026 году, их полное расписание и контакты.

Шедеврум

Омск вступает в 2026 год в статусе культурной столицы России, а это значит, что впереди у омичей и гостей города множество ярких событий, а новогодние каникулы лишь разминка перед этим. В своей подборке «Омск-информ» расскажет о мероприятиях, которые состоятся в период праздничного нон-стопа с 1 по 11 января.

Главный проект – «Зимний Любинский в культурной столице». Как и летом, проезжая часть улицы Ленина будет закрыта для движения транспорта. В зоне пешеходного Любинского оказались и скверы имени Дзержинского и Алтунина, а также площадка у Врубелевского музея и новое молодежное пространство – Городской сад.

Все новогодние дни омичей ждет ежедневная вечерняя программа на главной сцене, которая располагается на пересечении улиц Музейной и Ленина. Начало в 17.00, длиться она будет до 23.00.

Фото: t.me/KolesnikIvan

Рядом, в историческом парке «Омская крепость», гостей примут пять новогодних локаций. Помимо познавательного отдыха, в крепости предлагают и созидательный – вместе с мастером-ремесленником любой может изготовить подарок для себя и своих близких. Главное – записаться, потому что количество мест ограничено.

Новогодняя мастерская Деда Мороза:

2–7 января с 17.00–19.00 «Лубочный терем» (6+), т. 8-983-117-82-86

2–7 января с 17.00–19.00 «Печатный пряник» (6+), т. 8-983-117-82-86

2–7 января с 17.00–19.00 «Монетный двор» (6+), т. 8-983-117-82-86

4–11 января 16.00–18.00 «Новогодний шар желаний» (6+), т. 8-923-676-01-44

5–6 января 10–12, 17.00–20.00 «Коняшка-глиняшка» (6+), т. 8-913-662-44-51

Адрес: «Омская крепость», ул. Партизанская, 5а.

исторический парк Омская крепость

Главные новогодние волшебники ждут в своих резиденциях детей и взрослых. Владения Деда Мороза находятся в Большеречье в музее-заповеднике «Старина Сибирская». Там работает Почта Деда Мороза, и каждый может отправить из владений открытку – модный нынче элемент ретроромантики. Наличие свободных мест можно уточнить на сайте. Запись по телефону 8-902- 674-70-70.

фото Омский государственный историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская" Резиденция Деда Мороза есть и в Омске – в областном дендрологическом саду им. Г. И. Гензе по ул. Красный Путь, 86а/2. Репортаж с открытия резиденции читайте здесь.

В этнопарке «Музей сказки «Васин хутор» 4, 5 и 6 января гостям покажут сказку о похищении Деда Мороза. Начало представлений в 11.00 и 14.00, информация и предварительная запись по телефонам: 209-299; 8-999-459-30-43.

Еще одно развлекательно-познавательное мероприятие «Мчится тройка почтовая» организовано художественной студией «Скворечник», Омским почтамтом и омским региональным отделением Российского географического общества. Студия стоит на Московско-Сибирском тракте, по которому в XVII–XVIII веках ездили почтовые тройки. С уникальным миром почтовой службы, быте, особенностях, одежде и нравах рассказывает квест. Адрес: улица Почтовая, 35, телефоны для справок и записи: 8-913-673-34-87, 8-913-632-23-04.

Почта России

В новогоднюю мастерскую приглашает музей кукол, где работает выставка «Мир волшебного детства» (0+) и проходят мастер-классы. В экспозиции представлены более 700 экспонатов. Это уникальная коллекция антикварных кукол со всего мира, которые были собраны педагогом, художником, мастером декоративно-прикладного искусства Светланой Захаровой. Помимо кукол, на постоянной выставке можно увидеть старинную мебель, предметы быта и обихода, а также работы известных художников.

Адрес: улица Чокана Валиханова, 2, тел.: 8-904-324-20-97.

культура55

Впервые в Омске в парке «Вокруг света» заработал зимний open-air кинотеатр с теплой лаундж-зоной, в этой же локации установлен самый большой в Сибири зимний батут и большая бесплатная деревянная горка.

2 января

В 11.00 и 13.00 омичей приглашают на встречу с перуанским Дедом Морозом – Папа Ноэлем. В парке альпак «Пача Мама» состоится «Удивительная альпака-елка» (0+) с аниматорами-перуанцами и угощением, а также экскурсиями к животными. Длительность программы – 60 минут. Забронировать место можно уже сейчас на сайте. Адрес: парк отдыха «Зеленый остров», тел. +7 (913) 685-20-01.

В 15.00 новогодний танцевальный баттл «Дед Мороз и все-все-все...» (0+) в парке им. 30-летия ВЛКСМ. В это же время в Советском парке омичей ждут на музыкально-танцевальный интерактив «Волшебный квест Деда Мороза» (0+).

Freepik

3 января

В 15.00 в парке им. 30-летия ВЛКСМ состоится «Новогодний лес: место чудес!» (0+) - веселые забавы для большой компании, в 15.00 на «Веселые старты на ватрушках» (0+) ждут в Советском парке.

4 января

В 12.00 в Выставочном зале Омской филармонии состоится «Елочка для лялечек. Машин Новый год» (0+). Интерактивное новогоднее развлечение предназначено для малышей от 0 до 3 лет с родителями. Музыкально-игровая программа имеет новогодний сюжет, в главных ролях будут мягкие игрушки.

Адрес: ул. Партизанская, 4. С собой нужно взять сменную обувь.

В 12.00 и 16.00 на льду «G-Drive Арены» состоится ледовое шоу «Морозко» (6+), которое привезет Илья Авербух. Обещают масштабные декорации, спецэффекты и полет Жар-птицы, а также головокружительные акробатические трюки и безупречное мастерство звезд фигурного катания.

министерство спорта Омской области

В 15.00 в парке им. 30-летия ВЛКСМ состоится мероприятие «В гостях у елки» (0+), организаторы позиционируют его как творчество с профессиональным подходом. В 15.00 зимние состязания для всей семьи «Скорость, ловкость и командный дух!» (0+) состоятся в Советском парке.

5 января

В 15.00 состоится интерактивная программа «Новогодние искатели сокровищ» (0+) в Советском парке.

6 января

В 15.00 омичей приглашают послушать песни и потанцевать на «Вечеринку от Снежинки» (0+) в парк им. 30-летия ВЛКСМ, в 15.00 на веселые старты «Снежные баталии» (0+) в Советский парк.

7 января

В 12.00 и 15.30 на льду «G-Drive Арены» состоится шоу «Алиса в стране Чудес» (0+), в главной роли чемпионка России Софья Акатьева. Она совершит путешествие в мир фантазий Льюиса Кэрролла. Зрители увидят захватывающие номера фигуристов, акробатику, яркие костюмы и спецэффекты.

В 13.00 на Соборной площади стартует Рождественский полумарафон. Дистанции 2026 года – 3 км; 10,55 км; 21,1 км.

Николай Кривич

В 15.00 в парке им. 30-летия ВЛКСМ состоится рождественская программа «Новогоднее чудо» (0+), в Советском парке – развлекательная семейная программа «Ледяные приключения» (0+).

В 17.00 будет дан старт культурно-спортивному празднику «Рождественские катания». Омичей приглашают открытый каток СК «Юность» имени С. С. Бовкуна» (ул. Богдана Хмельницкого, 221), стадион «Энергия» (ул. 8-я Восточная, 22), ледовая арена имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, 8/1), стадион «СШ «Крутая Горка» (ул. Полтавцева, 2/1).

8 января

В 12.00 и 16.00 на льду «G-Drive Арены» новогоднюю сказку «12 месяцев» (12+) покажет известная российская фигуристка, многократная чемпионка мира и Европы, дважды призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая. Шоу можно посмотреть всей семьей.

В 15.00 на зимнюю эстафету «У медведя во бору» (0+) приглашает Советский парк.

МБУ г. Омска Городские парки

9 января

По традиции в 15.00 состоятся мероприятия в парке имени 30-летия ВЛКСМ, где омичей ждет программа «С днем рождения, Елочка» (0+), а в Советском парке – «Замело пути-дорожки» (0+).

В 19.00 во Дворце им. А. Малунцева со своей программой выступит Валентин Сидоров – актер театра и кино, резидент Standup шоу ТНТ.

11 января

В 15.00 песенный пинг-понг «Тот, кто веселится, мороза не боится» (0+) пройдет в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

