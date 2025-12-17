Баба-яга, северный олень и горячие танцы у елки: в Омске открылась резиденция Деда Мороза

Гостей новогоднего волшебника ждет спектакль по русской народной сказке «Морозко».

Фото: Omskinform.ru

Сегодня, 17 декабря, в омском дендросаду им. Г. И. Гензе снова открылась резиденция Деда Мороза. Для самых маленьких гостей актеры творческого объединения «Два театра» показывают спектакль-игру по мотивам русской народной сказки «Морозко» (0+). Спектакль будет идти до 11 января включительно.

Шутница Баба-яга

На входе в дендросад детей и их родителей встречает Баба-яга – один из персонажей будущей сказки. Она устраивает подвижные игры, загадывает загадки и шутит.

Сама сказка начинается с игры и шутки. Для начала нужно найти путеводное яблочко.

Фото: Omskinform.ru

– Если яблочко желтое, кидайте в желтое ведерко, если красное – в красное, если зеленое – в зеленое, – говорит Баба-яга.

«А если синее?» – спрашивает кто-то. «Синее – значит зеленое», – оригинально отвечает Баба-яга.

После определения путеводного яблочка и небольшой пробежки за ним зрители оказываются у дома главной героини – Настеньки. Здесь и начинается настоящее представление.

Сюжет – не главное

Добрая и трудолюбивая Настенька живет не одна, а с сестрицей Марфушенькой, девицей грубой и ленивой. Марфушенька велит Настеньке идти в лес и забрать у Деда Мороза мешок с подарками.

Сказку авторы намеренно упростили, чтобы даже 3-летние дети могли уследить за сюжетом на бегу. Но главное в этом представлении все-таки не сюжет, а игра актеров. Раскрыть характеры героев им удается с помощью шуток.

Фото: Omskinform.ru

– Это даже для взрослых интересно. Актерская игра на высоте. Они профессионалы, – отметила одна из взрослых зрительниц, которая привела на представление дочерей.

В творческое объединение «Два театра», которое устраивает спектакль, входят образцовый театр «ШуМиМ» и театр «КС». Объединение отмечено наградами различных фестивалей и конкурсов.

Фото: Omskinform.ru

Замерзнуть не дадут

На каждой станции – у дома Настеньки, около избушки Бабы-яги, во владениях Деда Мороза, около новогодней елки – детей ожидают игры. Это и перебрасывание импровизированных поленьев, и полеты на метлах, и взбивание подушек... В общем, замерзнуть зрителям не дадут, но без перчаток все равно не обойтись – одеваться нужно по погоде, а она в Омске стоит холодная.

В финале представления маленьких зрителей и их родителей ждут традиционный хоровод и разогревающий танец от перевоспитанной ленивицы Марфы.

Фото: Omskinform.ru

Финал

После приключений Настеньки и Марфушеньки в сказочном лесу все собираются у елки. Добро вознаграждено, лень наказана – финал счастливый, Новый год ведь! На елке зажигаются гирлянды. Запряженный в сани олень привозит детям подарки. Дед Мороз вместе с Настенькой, ставшей его внучкой Снегурочкой, раздают сувениры.

Естественно, при виде настоящего оленя многие дети просят родителей покататься в санях. Сделать это можно за отдельную плату. Также в распоряжении гостей резиденции Деда Мороза детская площадка и горка.

Фото: Omskinform.ru

Как сообщила «Омск-информу» заведующая сектором особо охраняемых природных территорий БУ «Управление по охране животного мира» Инна Гречина, в дендросаду имени Гензе традиционно работает волшебный почтовый ящик, в который можно опустить послание для Деда Мороза. Попасть в его резиденцию можно до окончания новогодних каникул, билеты продаются на сайте дендросада.