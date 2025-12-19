Омск-Информ
·Общество

В Омске готовятся открыть самый большой каток в городе

Там запланированы не только массовые катания, но и выступления артистов и тематические вечеринки.

Сегодня, 19 декабря, на территории спортивного комплекса «Красная звезда» открывается самый большой в Омске открытый каток. Мероприятие начнется в 18 часов, гостей праздника ждет яркая программа, сообщили в областном минспорте.

В выходные и праздничные дни каток будет работать с 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 часов. Со вторника по четверг – с 18:00 до 22:00. Омичи смогут не только покататься на коньках, но и увидеть выступления артистов, посетить шоу-программы для взрослых и детей, а также тематические вечеринки. Их будут проводить в выходные.

