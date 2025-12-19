Омск-Информ
·Отдых и туризм

В Омске открыли второй инфоцентр для туристов

Любой приехавший в Омск человек сможет получить там актуальные путеводители, карты, а также узнать обо всех достопримечательностях и экскурсиях.

На улице Броз Тито в центре Омска открылся второй Туристский информационный центр «Визит-Омск», сообщил вице-губернатор Иван Колесник. Ранее был открыт ТИЦ на улице Музейной.

В новом офисе приехавшие в Омск люди смогут получить актуальные путеводители, карты, а также ответы на вопросы о достопримечательностях, маршрутах, экскурсиях и событиях.

– В ближайшие дни новая точка примет туроператоров из Тюмени, Екатеринбурга, Кемерова, Новосибирска и Красноярска. Для них организуем информационный тур по «Императорскому маршруту. Омск», который получил статус национального, – отметил Колесник.

По итогам 2025 года Омская область рассчитывает принять миллион туристов.

