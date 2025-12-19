Сделки, алименты, выезд за границу: как нотариус защищает права несовершеннолетних

О всех юридически значимых действиях с участием детей, где обязательную роль играет нотариус, рассказывает нотариус Юлия Сердитова.

Фото: Нотариальная палата Омской области

Если задать вопрос: кто защищает права и интересы несовершеннолетнего ребенка, то ответ очевиден – это родители, то есть его законные представители. Ряд обязанностей по защите детей возложен на государственные органы, включая органы опеки и попечительства, прокуратуру и суд. В то же время и нотариус путем совершения нотариальных действий защищает права несовершеннолетних. Так, нотариусы совершают определенные нотариальные действия, удостоверяют сделки, направленные на реализацию прав и интересов детей. Подробнее об этом рассказывает Юлия Сердитова, нотариус города Омска.

Если ребенок является собственником недвижимости, то участие нотариуса в сделках по распоряжению таким имуществом обязательно. Особенность сделки по распоряжению имуществом несовершеннолетнего в том, что такая сделка заключается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, с четким соблюдением всех условий продажи, указанных в распоряжении, и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В свою очередь, нотариальное удостоверение сделки означает проверку ее законности, а также наличия у участников сделки права на ее совершение. Нотариус устанавливает личности сторон, проверяет их дееспособность, а также полномочия представителей.

В интересах несовершеннолетних нотариус удостоверяет соглашения об уплате алиментов, соглашения об определении места жительства ребенка, о порядке общения с ребенком. Важно знать, что соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме, подлежит обязательному нотариальному удостоверению и имеет силу исполнительного листа. Без нотариального удостоверения соглашение родителей об уплате алиментов ничтожно.

К нотариусу также обращаются за удостоверением соглашения об оформлении в собственность жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. Напомним, что по закону, если на покупку, строительство или реконструкцию жилого помещения были направлены средства материнского (семейного) капитала, такое помещение необходимо оформить в общую долевую собственность родителей и детей. Размер долей, выделяемых детям, определяется по соглашению и зависит от стоимости квартиры и размера используемых средств материнского (семейного) капитала. Такое соглашение родители (супруги) могут заключить у нотариуса или самостоятельно. В определенных ситуациях обращение к нотариусу необходимо в силу закона. Но в любом случае во избежание ошибок в расчетах и некорректного выделения долей важно обратиться к нотариусу. Нотариус установит состав семьи, правильно расчитает доли, которые необходимо выделить несовершеннолетнему и родителям (супругам), запросит в электронном формате нужные документы и информацию, подготовит проект соглашения и после удостоверения самостоятельно направит заявление и документы в Росреестр на регистрацию права общей долевой собственности на недвижимое имущество.

Нотариус «проконтролирует» и выезд несовершеннолетнего за границу.

В случае если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных представителей ребенка на выезд несовершеннолетнего гражданина. В согласии могут быть указаны срок выезда и государство, которое он намерен посетить.

Согласие законного представителя несовершеннолетнего потребуется и на сдачу экзамена в ГАИ, и на получение прав, если ученику автошколы нет 18 лет. Если родитель не может лично явиться в автошколу и дать согласие, то такое согласие от имени родителя удостоверит нотариус.

К нотариусу необходимо обратиться и для оформления согласия законного представителя на осуществление предпринимательской деятельности несовершеннолетним.

Нотариус проверяет, чтобы права и интересы детей не были нарушены при оформлении наследства, например в случае принятия или отказа от наследства, а также при заключении соглашения о разделе наследственного имущества, которое оформляется с согласия органов опеки и попечительства.