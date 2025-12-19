Лоб в лоб: под Омском произошло массовое ДТП с пострадавшими

Травмы получили четыре человека.

Omskinform.ru

В Омском районе произошло массовое ДТП с пострадавшими. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария случилась вечером 18 декабря около 17:30 на дороге, ведущей в село Пушкино.

По предварительной информации, 56-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу на первом километре трассы и столкнулся сразу с двумя автомобилями: «тойотой», за рулем которой находилась 45-летняя женщина, и «КИА» под управлением 44-летним мужчиной.

В аварии пострадали водитель «тойоты», водитель ВАЗ-2115 и два его пассажира (мужчины 58 и 53 лет). Им понадобилась медицинская помощь.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства аварии, по факту происшествия проводится проверка.