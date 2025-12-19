В Омске пропал пожилой мужчина с серо-голубыми глазами

Пенсионер ушел из дома и не выходит на связь.

t.me/universus_neuro_bot

В Омске пропал 67-летний Константин Лаврецкий. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 18 декабря он вышел из дома по адресу: город Омск, улица Ватутина, и не вернулся. Его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост около 174 см, глаза серо-голубые, волосы седые.

Был одет: в черную шапку, куртку болотного цвета, светло-синие джинсы и ботинки коричневого цвета.

По информации волонтеров, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Константина Лаврецкого, просят сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.