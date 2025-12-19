Врач объяснила омичам, как не отравиться на Новый год

Гастроэнтеролог рассказала, как быстро восстановиться и избежать обезвоживания.

Новогодние застолья нередко заканчиваются пищевым или алкогольным отравлением, из-за чего долгожданные выходные могут быть испорчены. Врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова рассказала «Ленте.ру», чем опасны такие состояния и как действовать, чтобы быстрее восстановиться.

По ее словам, основная опасность при любом отравлении – обезвоживание. Оно возникает из-за потери жидкости и солей при рвоте и диарее. Если симптомы выражены слабо, достаточно просто восполнять потерю жидкости. При разовом эпизоде рвоты или поноса и отсутствии признаков обезвоживания рекомендуется пить больше воды или несладких привычных напитков, например разбавленный сок или компот.

Если рвота или диарея продолжаются длительное время, подход меняется. В таких случаях специалист советует начать прием аптечных солевых растворов для пероральной регидратации. Они содержат оптимальный баланс солей и глюкозы, пить их нужно часто и небольшими порциями – по чайной ложке каждые 5–15 минут.

Когда рвота проходит и появляется аппетит, можно постепенно возвращаться к обычной пище. При этом Меньщикова рекомендует временно отказаться от фастфуда, жирных и жареных блюд, а также чипсов. Такая еда может спровоцировать повторную тошноту.

При алкогольном отравлении, если человек находится в сознании и его тошнит, важно помочь ему занять безопасное положение – сидя или лежа на боку – и обеспечить доступ свежего воздуха. При этом появление опасных симптомов, таких как редкое или прерывистое дыхание, холодная и липкая кожа, выраженная бледность или синюшность, а также судороги, требует немедленного вызова скорой помощи.

Эксперт также подчеркивает, что скорую помощь нужно вызывать обязательно, если отравление произошло у ребенка до года, пожилого человека, беременной женщины или человека с тяжелыми хроническими заболеваниями. Срочная медицинская помощь необходима и при подозрении на ботулизм или отравление грибами.