Холодная стабильность: в Омской области по-прежнему морозно

Ночью температура снова опустится до –24 градусов.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 19 декабря, в Омске и Омской области будет сохраняться холодная и снежная погода.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит –12…–17 °C. Юго-западный и западный ветер усилится до 7–12 м/с. На дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ночью станет еще холоднее. При облачной погоде столбики термометров опустятся до –14…–19 °C, а при прояснениях – до –24 °C. Местами сохранится снег. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. На дорогах по-прежнему будет скользко. Существенных изменений атмосферного давления не ожидается.