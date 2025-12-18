Омич избавился от машины-вещдока и поплатился

Его обязали компенсировать стоимость автомобиля.

Павлоградский районный суд Омской области вынес приговор местному жителю за повторное пьяное вождение. Мужчину наказали 1 годом 2 месяцами принудительных работ. При этом 15 % зарплаты он должен отдавать государству.

Как сообщили в прокуратуре, в качестве дополнительного наказания суд также лишил омича водительских прав на 5 лет. А машину постановил конфисковать.

Однако омич, не желая отдавать автомобиль государству, отдал его кому-то другому. Тогда суд обязал водителя выплатить стоимость утраченного автомобиля, а именно 76 тыс. рублей.

Также на омича завели уголовное дело по ст. 312 УК РФ. Мужчина не имел права ничего делать с автомобилем, который являлся вещественным доказательством.