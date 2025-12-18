Опрос показал, как омичи встречают Новый год: семья, оливье и ожидание подарков

Большинство жителей Омска планируют встретить Новый год дома и в кругу семьи. Такие данные показал опрос, проведенный компанией DOGMA в преддверии 2026 года. Результаты отражают не только праздничные привычки, но и ценности горожан.

Фото: Omskinform.ru

Компания DOGMA провела опрос о том, как омичи встречают Новый год. Согласно исследованию, 80 % респондентов собираются встречать Новый год с семьей, еще 9 % выбирают спокойный вечер без гостей. Шумные компании остаются редкостью – такой формат предпочли 3,5 % омичей, а 2,5 % проведут праздничную ночь на работе. Новогодние традиции также носят в основном семейный характер: 61 % загадывает желание под бой курантов, 22,5 % смотрят фильм «Ирония судьбы».

Елку к празднику наряжают 84,5 % опрошенных. При этом большинство делает выбор в пользу искусственного дерева – 62,7 %, тогда как живую ель предпочитают 37,3 %.

Аналитика по подаркам показывает ориентацию омичей на впечатления и практичные вещи. Самым желанным подарком стала туристическая путёвка (30 %), немного уступает ей смартфон (29,5 %), на третьем месте – бытовая техника (17,5 %). В числе менее массовых, но значимых желаний – собственное жилье, земельный участок, электроскутер и абонемент в спортзал.

Новогоднее меню в Омске остается традиционным. Главным блюдом праздничного стола 51,5 % назвали салат оливье, причем в классическом варианте – с вареной колбасой, которую выбирают 70,5 % респондентов. Далее следуют селедка под шубой (29,5 %) и холодец (12 %). При этом часть участников опроса отмечает, что сознательно отходит от устоявшихся кулинарных канонов.

Отдельный блок опроса был посвящен самоощущению горожан. Счастливыми себя считают 75,5 % омичей, а главным источником счастья для 81,5 % остаются семья и дом. Деньги назвали недостающим элементом почти половина респондентов – 46,9 %. Также среди важных, но менее частых ответов – здоровье, любовь и забота близких.

Домашние животные есть у 74 % опрошенных. Чаще всего это кошки и собаки, и более половины владельцев готовят для своих питомцев отдельное новогоднее угощение, что подчеркивает их роль как членов семьи.

В целом результаты опроса показывают, что для жителей Омска Новый год остается прежде всего домашним и семейным праздником, в котором ценятся стабильность, традиции и близкие люди.