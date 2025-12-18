В Омской области партия «Новые люди» помогла студенткам запустить бренд одежды с портретами питомцев

Студентки Омского педуниверситета при поддержке партии «Новые люди» создали сервис персонализированной одежды с вышивкой домашних животных и получили грант на запуск производства.

Фото: Игорь Смердов

В Омской области при поддержке партии «Новые люди» студентки Омского государственного педагогического университета запустили проект по производству персонализированной одежды. Над сервисом «ЛапоСлед» работали Нина Широкова, Арина Синицкая и Кристина Сивирина.

Проект позволяет превратить фотографию домашнего питомца в машинную вышивку на футболках, худи и аксессуарах. Разработка была создана в рамках программы молодежного предпринимательства «Я в деле», которую реализует партия «Новые люди».

Свой стартап омички представили в Москве на общероссийском финале программы. По итогам защиты эксперты признали идею лучшей, а авторы получили специальный грант на ее практическую реализацию.

– Миллионы молодых людей в России мечтают открыть свое дело, но многие сомневаются, что у них получится, – отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Наша цель – чтобы как можно больше молодых людей решились стать предпринимателями. Ведь чем сильнее экономика, тем больше в ней счастливых людей, которые заняты любимым делом. Будущее построят те, кто сегодня только оканчивает школу или учится в вузе. Главное – вдохновить их и создать возможности.

Фото: Игорь Смердов

Финал восьмого сезона программы «Я в деле» объединил более 200 команд молодых предпринимателей со всей страны. Проекты оценивали представители крупного бизнеса и депутаты Государственной думы.

Образовательная программа включала три трека: базовое предпринимательство, инновационные стартапы в сфере ИИ и высоких технологий, а также урбанистику и развитие городской среды. В восьмом сезоне также появилось новое направление «Лидеры», ориентированное на развитие управленческих навыков.

Девятый сезон программы стартует в 2026 году. Участие в нем смогут принять студенты вузов и колледжей.

Программа «Я в деле» была запущена партией «Новые люди» в 2022 году и получила поддержку федеральных ведомств, Росмолодежи, Сбера и более чем 500 вузов в 72 регионах страны. За время ее реализации обучение прошли свыше 350 тысяч студентов, а собственные проекты запустили более 109 тысяч выпускников.