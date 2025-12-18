Депутаты готовят обязательную регистрацию кошек и собак в России

Постановка на учет будет производиться бесплатно.

С 1 сентября 2026 года в России могут ввести обязательную регистрацию кошек и собак. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, домашних питомцев будут маркировать ошейниками, бирками или микрочипами – на выбор хозяина. Постановка на учет будет вестись через Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), для владельцев животных она будет бесплатной. Необходимо будет внести данные о происхождении питомца, состоянии его здоровья, а также о вакцинациях от различных заболеваний.

На данный момент речь идет только об обязательной регистрации кошек и собак, хотя ранее заявлялось обо всех домашних животных.