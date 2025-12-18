Омск-Информ
·Общество

В Омской области сельского чиновника наказали за благоустройство без торгов

Администрация Нижнеомского района заключила 16 договоров в обход аукционов.

Омская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере госзакупок и выявила нарушения в Нижнеомском районе.

В частности, установлено, что администрация района, минуя конкурентные способы определения поставщиков, заключила 16 договоров по благоустройству центральной площади в селе Нижняя Омка.  

Фактически эти контракты образовали единую сделку, которая оказалась искусственно раздроблена на несколько этапов и оформлена самостоятельными договорами.

В связи с этим виновное должностное лицо районной администрации привлечено к ответственности по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ (нарушение порядка планирования закупок и определения поставщика). Вероятнее всего, чиновника оштрафовали.

