«МегаФон» подарит омичам безлимитный мобильный интернет в новогодние праздники

Абоненты «МегаФона» в Омске смогут бесплатно пользоваться мобильным интернетом в течение трех дней в период новогодних каникул – опция доступна даже при нулевом балансе.

Фото: Пресс-служба МегааФона

«МегаФон» обнуляет стоимость мобильного интернета в канун новогодних праздников. Абоненты компании могут выбрать любые три дня в период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года и пользоваться безлимитным трафиком без ограничений. Подключить опцию можно в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора.

Бесплатный интернет позволит омичам без ограничений готовиться к праздникам и проводить выходные: заказывать подарки, смотреть видео, общаться в мессенджерах, покупать билеты, бронировать поездки и слушать музыку. Предложение доступно физическим лицам, в том числе при нулевом или отрицательном балансе.

По данным оператора, с третьей декады декабря потребление мобильного интернета традиционно увеличивается на 3–5 % по сравнению со средними значениями. Это связано с активной подготовкой к праздникам, ростом онлайн-покупок, использованием такси и сервисов доставки, а также обменом медиаконтентом.

– Мы постоянно анализируем потребление мобильной связи нашими абонентами и видим, что в праздничные дни трафик резко растет, и для оптимизации расходов клиенты часто переключаются между мобильным интернетом и Wi-Fi, – отметил Дмитрий Рудских, коммерческий директор «МегаФона». – Теперь этого делать не нужно. Достаточно подключить опцию бесплатного мобильного интернета на три дня – и можно отмечать праздники без лишних ограничений и забот.

В новогоднюю ночь объем мобильного интернет-трафика традиционно немного снижается из-за использования домашнего интернета, однако уже к 3–4 января снова выходит на высокий уровень и сохраняется до конца каникул. Активнее всего в этот период абоненты смотрят онлайн-ТВ – на него приходится 41 % потребления, далее следуют социальные сети и мессенджеры.