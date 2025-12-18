В омских вузах прошел «Парад знамен» студенческих отрядов

Студенческие отряды Омской области провели «Парад знамен» в ведущих вузах Омска в честь признания региона лучшим отделением РСО по итогам 2025 года.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Студенты организовали «Парад знамен» в пяти высших учебных заведениях Омска – ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, ОмГТУ, ОмГУПС и СибАДИ. Поводом стало присвоение Омской области звания лучшего регионального отделения Российских студенческих отрядов по итогам 2025 года.

– «Парад знамен» – это не просто торжество символов, это торжество дел, – отметил Александр Черепанов, руководитель (командир) студенческих отрядов Омской области. – За каждой наградой стоят конкретные имена, трудовые смены, преодоленные трудности и победы студентов нашего региона. Каждый участник студенческих отрядов – важная часть общего дела, и вклад каждого складывается в ту силу, которой мы сегодня по-настоящему гордимся. Знамя лучшего регионального отделения РСО по итогам 2025 года – это знак нашего единства, ответственности, дисциплины и веры в молодых людей, которые своим трудом доказывают: наш регион силен, потому что в нем есть вы.

В течение учебного дня бойцы РСО работали на выставках, организованных в фойе вузов. Студентам рассказывали о деятельности отрядов, демонстрировали награды, достижения и символику, связанную с отрядами, действующими на базе каждого университета. Центральным элементом экспозиций стало знамя лучшего регионального отделения РСО по итогам 2025 года.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Формат живого общения позволил выстроить диалог со студентами, познакомить их с личными историями бойцов и наглядно показать возможности, которые открывает участие в студенческих отрядах. Такие встречи способствуют вовлечению молодежи в движение и формированию интереса к активной трудовой и общественной деятельности.

Российские студенческие отряды являются крупнейшим трудовым движением молодежи в стране. С 1959 года через школу студотрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе РСО работали свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117.