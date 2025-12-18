Минус 200: в Омске резко сократилось количество алкомаркетов

За год количество торговых точек снизилось почти на 200 магазинов. Сети и дальше будут сокращать слабые локации.

Omskinform.ru

В 2025 году в крупнейших городах Сибири – Новосибирске, Омске и Красноярске – было сокращено более тысячи магазинов, продающих алкогольную продукцию, выяснили исследователи проекта Commers Estate.

Согласно их данным, в Красноярске число алкомаркетов снизилось с 1627 до 1078 точек (минус 549 магазинов за год), в Новосибирске – с 1500 до 1186 (минус 314 точек), в Омске – 1127 до 933 (минус 194 точки).

– Сибирские города проходят через глубокую перестройку структуры розницы: Красноярск – в авангарде сокращения, Новосибирск и Омск – в зоне устойчивой коррекции. Регион становится одним из ключевых индикаторов по динамике специализированных форматов, – отмечают в Commers Estate.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году в регионах Сибири продолжится перераспределение точек и изменение стратегии операторов: сети будут сокращать слабые локации и удерживать наиболее устойчивые районы. Это особенно актуально для Западной Сибири, где спрос более сглажен, чем в Красноярске.