Названы сроки открытия популярного катка у шара «Держава» в центре Омске

Цены на прокат коньков и выход на лед не поменялись с прошлого года.

Фото: Omskinform.ru

Каток на площади Бухгольца в центре Омска откроется ближе к Новому году, выяснил «Омск-информ». Все будет зависеть от того, как быстро удастся залить лед.

– Постараемся к Новому году, может, за пару дней до, – рассказали рабочие, которые сейчас занимаются заливкой катка будущего катка.

Напомним, каток вокруг шара «Держава» заливают второй год подряд. В прошлом году он открылся в начале января и работал ежедневно с 12:00 до 22:00. Выход на лед стоил 300 рублей, прокат коньков еще 100 рублей.

Цены и расписание работы катка пока остаются прежними. Возможно, ближе к открытию появятся обновления.